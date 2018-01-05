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1:16   5 Января 2018
Весь мир
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Кадыров: США готовят Ирану «троянского коня»

Кадыров: США готовят Ирану «троянского коня»

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на заявление американского лидера Дональда Трампа о намерении поддержать участников протестов в Иране в «подходящее время». Он этом она написал на своей странице в Twitter.

Кадыров отметил, что Трамп пообещал чувствительную поддержку протестующим при наступлении подходящего времени. По его мнению, США готовят Ирану троянского коня. Глава Чечни напомнил, что ранее «действенную помощь» получили жители Ливии, Афганистана, Сирии, Ирака, Сербии, Вьетнама и других.

Ранее Кадыров в комментарии к событиям в Иране отметил, что блокировка его аккаунтов в соцсетях связана с критикой действий США в исламском мире. По его мнению, США не одобрял, что он честно и откровенно высказывается о действиях Вашингтона в исламских странах.

Автор: Олег Королев
#сша #иран #кадыров
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