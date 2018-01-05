Музыкант Дмитрий Калинин скончался в столице

Скончался балалаечник коллектива «Русская песня» Дмитрий Калинин, известный как CrazyBalalaika. Об этом сообщает городское управление культуры Набережных Челнов на своей странице «ВКонтакте».

В ведомстве сообщили, что выражают глубокие соболезнования близким в связи с кончиной Калинина. Также в управлении отметили, что разделяет горечь утраты.

Информацию о смерти 41-летнего музыканта подтверждают волонтеры поисково-спасательного отряда «LizaAlert». По данным организации, балалаечника видели в последний раз утром 27 декабря на Садовой-Черногрязской улице в Москве. Его тело было найдено 31 декабря. О причинах смерти музыканта не сообщается.