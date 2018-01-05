Порошенко снова «окончательно попрощался» с Россией

Украинский президент Петр Порошенко вновь напомнил о введении безвизового режима с ЕС и в очередной раз заявил об «окончательном» прощании с Россией. Об этом сообщается на его странице в Twitter.

По словам Порошенко, одной из важнейших побед минувшего года стало введение безвизового режима со странами Европейского союза. Он отметил, что Украина сказала окончательное «прощай» русской и советской «империям».

Ранее украинский президент неоднократно «навсегда прощался» с Россией. Аналогичное заявление он сделал в мае прошлого года после того, как ЕС одобрил решение о предоставлении Киеву безвиза. Через неделю он рассказал об окончательном «оформлении развода». В июне он процитировал строки Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия...».