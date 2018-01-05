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0:37   5 Января 2018
Весь мир
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США прекратили помощь Пакистану в сфере безопасности

США прекратили помощь Пакистану в сфере безопасности

Власти США решили приостановить помощь Пакистану в сфере безопасности. Об этом заявила глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства США заявила, что на текущий момент Вашингтон может подтвердить, что оказание Пакистану содействия в сфере нацбезопасности приостановлено. По ее словам, решение будет оставаться в силе до тех пор, пока пакистанское правительство не предпримет решительные действия против афганского движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) и пакистанской «сеть Хаккани», которые США считают дестабилизирующими регион и действующими против американского персонала.

Науэрт отметила, что нынешнее решение правительства США не должно быть сюрпризом для Пакистана. По ее словам, Вашингтон предупреждал Исламабад о необходимости делать более решительные шаги в борьбе с терроризмом.

Представитель Госдепартамента сообщила, что Вашингтон сохраняет за собой возможность размораживания в отдельных конкретных случаях оказание Пакистану финпомощи, когда это отвечает интересам нацбезопасности США. Она сообщила, что американская сторона надеются на возобновление двусторонних отношений в сфере безопасности.

Автор: Олег Королев
#сша #госдеп #пакистан #финпомощь
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