Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Двое человек стали жертвами стрельбы под Краснодаром

Двое человек стали жертвами стрельбы под Краснодаром

 Две девочки погибли при пожаре на даче в Калужской области

Две девочки погибли при пожаре на даче в Калужской области
Клишас прокомментировал выдворение российской журналистки из Латвии

Клишас прокомментировал выдворение российской журналистки из Латвии

 Климкин уверен, что Украина спасает экономику Польши

Климкин уверен, что Украина спасает экономику Польши
США прекратили помощь Пакистану в сфере безопасности

США прекратили помощь Пакистану в сфере безопасности

 Вашингтон пригрозил «найти ответственных» за подавление протестов в Иране

Вашингтон пригрозил «найти ответственных» за подавление протестов в Иране
Двое человек стали жертвами стрельбы под Краснодаром

Двое человек стали жертвами стрельбы под Краснодаром

 Две девочки погибли при пожаре на даче в Калужской области

Две девочки погибли при пожаре на даче в Калужской области
Клишас прокомментировал выдворение российской журналистки из Латвии

Клишас прокомментировал выдворение российской журналистки из Латвии

 Климкин уверен, что Украина спасает экономику Польши

Климкин уверен, что Украина спасает экономику Польши
США прекратили помощь Пакистану в сфере безопасности

США прекратили помощь Пакистану в сфере безопасности

 Вашингтон пригрозил «найти ответственных» за подавление протестов в Иране

Вашингтон пригрозил «найти ответственных» за подавление протестов в Иране
0:17   5 Января 2018
Ближнее зарубежье
44

Клишас прокомментировал выдворение российской журналистки из Латвии

Клишас прокомментировал выдворение российской журналистки из Латвии

Выдворение российской журналистки Ольги Курлаевой из Латвии говорит о свободе слова в стране. Об этом заявил РИА «Новости» глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

По словам сенатора, действия властей Латвии в очередной раз показали, как в ней относятся к свободе слова и к правам журналистов. Также он напомнил, что Латвия в ПАСЕ неоднократно поднимала вопрос о якобы нарушениях в России прав человека.

Клинцев подчеркнул, что латвийская сторона должна поведать своим европейским партнерам об «угрозе» от российских журналистов. Также он заявил, что Рига должна рассказать о черных списках лиц, которым запрещен в «эту образцовую европейскую демократию».

Автор: Олег Королев
#латвия #выдворение #клишас
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ Весь мир
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ
Действие контракта на поставку газа в Польшу из Российской Федерации заканчивается в 2022 году.
13:36   4 Января 2018
10691
«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине Ближнее зарубежье

«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине

15:30   3 Января 2018
13715
«Нетленное советское». Советские фильмы в Новый Год вернулись на украинские телеканалы Ближнее зарубежье

«Нетленное советское». Советские фильмы в Новый Год вернулись на украинские телеканалы

14:42   3 Января 2018
5158
Экс-посол США Макфол призвал к перевороту в России, потом подумал и извинился Весь мир

Экс-посол США Макфол призвал к перевороту в России, потом подумал и извинился

12:33   3 Января 2018
54486
Новости smi2.ru
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ

Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ

 СМИ узнали о падении северокорейской ракеты на крупный город

СМИ узнали о падении северокорейской ракеты на крупный город

 Кабмин Украины рассказал о планах взорвать российский газопровод

Кабмин Украины рассказал о планах взорвать российский газопровод

 СМИ: Трамп поддержал создание ракеты, нарушающей условия РСМД

СМИ: Трамп поддержал создание ракеты, нарушающей условия РСМД