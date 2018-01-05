Клишас прокомментировал выдворение российской журналистки из Латвии

Выдворение российской журналистки Ольги Курлаевой из Латвии говорит о свободе слова в стране. Об этом заявил РИА «Новости» глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

По словам сенатора, действия властей Латвии в очередной раз показали, как в ней относятся к свободе слова и к правам журналистов. Также он напомнил, что Латвия в ПАСЕ неоднократно поднимала вопрос о якобы нарушениях в России прав человека.

Клинцев подчеркнул, что латвийская сторона должна поведать своим европейским партнерам об «угрозе» от российских журналистов. Также он заявил, что Рига должна рассказать о черных списках лиц, которым запрещен в «эту образцовую европейскую демократию».