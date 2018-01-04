Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Двое человек стали жертвами стрельбы под Краснодаром

Двое человек стали жертвами стрельбы под Краснодаром

 Две девочки погибли при пожаре на даче в Калужской области

Две девочки погибли при пожаре на даче в Калужской области
Климкин уверен, что Украина спасает экономику Польши

Климкин уверен, что Украина спасает экономику Польши

 Украина увеличит финансирование спецслужб

Украина увеличит финансирование спецслужб
Вашингтон пригрозил «найти ответственных» за подавление протестов в Иране

Вашингтон пригрозил «найти ответственных» за подавление протестов в Иране

 Аэропорт Нью-Йорка приостановил работу‍ из-за непогоды

Аэропорт Нью-Йорка приостановил работу‍ из-за непогоды
Двое человек стали жертвами стрельбы под Краснодаром

Двое человек стали жертвами стрельбы под Краснодаром

 Две девочки погибли при пожаре на даче в Калужской области

Две девочки погибли при пожаре на даче в Калужской области
Климкин уверен, что Украина спасает экономику Польши

Климкин уверен, что Украина спасает экономику Польши

 Украина увеличит финансирование спецслужб

Украина увеличит финансирование спецслужб
Вашингтон пригрозил «найти ответственных» за подавление протестов в Иране

Вашингтон пригрозил «найти ответственных» за подавление протестов в Иране

 Аэропорт Нью-Йорка приостановил работу‍ из-за непогоды

Аэропорт Нью-Йорка приостановил работу‍ из-за непогоды
22:57   4 Января 2018
Весь мир
44

Вашингтон пригрозил «найти ответственных» за подавление протестов в Иране

Вашингтон пригрозил «найти ответственных» за подавление протестов в Иране

США осуждают гибель и задержания людей во время протестных акций в Иране.

Кроме этого, Вашингтон утверждает, что обладает достаточными полномочиями для того, чтобы привлечь к ответственности причастных к «насилию против митингующих». Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США, передает Reuters. Официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт заявила о том, что «жертвы режима» не будут забыты.

«Мы можем преследовать тех, кто совершает насилие в отношении протестующих, а также причастен к введению цензуры в стране к грабежу народа Ирана», — заявило американское внешнеполитическое ведомство.

Напомним, в крупнейших городах Ирана протесты продолжаются с 28 декабря минувшего года. В результате столкновений в стране погибли по меньшей мере 20 человек.

Автор: Алла Ларионова
#сша #госдеп #протесты в иране
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ Весь мир
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ
Действие контракта на поставку газа в Польшу из Российской Федерации заканчивается в 2022 году.
13:36   4 Января 2018
10351
«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине Ближнее зарубежье

«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине

15:30   3 Января 2018
13688
«Нетленное советское». Советские фильмы в Новый Год вернулись на украинские телеканалы Ближнее зарубежье

«Нетленное советское». Советские фильмы в Новый Год вернулись на украинские телеканалы

14:42   3 Января 2018
5145
Экс-посол США Макфол призвал к перевороту в России, потом подумал и извинился Весь мир

Экс-посол США Макфол призвал к перевороту в России, потом подумал и извинился

12:33   3 Января 2018
54006
Новости smi2.ru
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ

Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ

 СМИ узнали о падении северокорейской ракеты на крупный город

СМИ узнали о падении северокорейской ракеты на крупный город

 Кабмин Украины рассказал о планах взорвать российский газопровод

Кабмин Украины рассказал о планах взорвать российский газопровод

 СМИ: Трамп поддержал создание ракеты, нарушающей условия РСМД

СМИ: Трамп поддержал создание ракеты, нарушающей условия РСМД