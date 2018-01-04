Вашингтон пригрозил «найти ответственных» за подавление протестов в Иране

США осуждают гибель и задержания людей во время протестных акций в Иране.

Кроме этого, Вашингтон утверждает, что обладает достаточными полномочиями для того, чтобы привлечь к ответственности причастных к «насилию против митингующих». Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США, передает Reuters. Официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт заявила о том, что «жертвы режима» не будут забыты.

«Мы можем преследовать тех, кто совершает насилие в отношении протестующих, а также причастен к введению цензуры в стране к грабежу народа Ирана», — заявило американское внешнеполитическое ведомство.

Напомним, в крупнейших городах Ирана протесты продолжаются с 28 декабря минувшего года. В результате столкновений в стране погибли по меньшей мере 20 человек.