Климкин уверен, что Украина спасает экономику Польши

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о том, что украинцы, работающие в Польше, спасают конкурентоспособность польской экономики.

Он отметил, что международную защиту в минувшем году Варшава предоставила 88 украинским гражданам, а выдала разрешение на работу более чем 300 тысячам украинцев. По словам Климкина, «несколько миллиардов евро» потратили 2 миллиона граждан Украины на получение виз.

Стоит отметить, что в последние месяцы наблюдается напряженность в отношениях между Киевом и Варшавой. В начале минувшего месяца польский премьер Матеуш Моравецкий заявил о том, что Польша приняла большое количество беженцев из Украины, помогая «разгрузить напряжение на восточном фланге Евросоюза». В ответ на это Климкин сообщил, что в Польше работают около миллиона украинских граждан, поэтому еще неизвестно, «кто кого спасает».