Двое человек стали жертвами стрельбы под Краснодаром

Два человека, согласно предварительным данным, погибли в результате стрельбы под Краснодаром 4 января вечером.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой осведомленный источник. Уточняется, что группа мужчин проводила время неподалеку от поселка Лорис. В результате неожиданно возникшей ссоры один из участников посиделок открыл огонь по собравшимся из охотничьего ружья.

Согласно информации собеседника агентства, на месте от огнестрельных ранений погибли два человека, еще один получил ранения. В региональном управлении СКР журналистам сообщили о том, что по факту убийства двух человек заведено уголовное дело. На месте происшествия в настоящее время работают следователи, проводится ряд соответствующих экспертиз.