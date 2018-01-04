Две девочки погибли при пожаре на даче в Калужской области

Следователи инициировали проверку по факту гибели двоих детей при пожаре в Калужской области.

Об этом рассказали в региональном главке Следственного комитета Российской Федерации. Пожар произошел в четверг на даче, расположенной в садоводческом товариществе «Истье». При пожаре погибли две несовершеннолетние девочки.

По информации следствия, пожар вспыхнул из-за перегрузки электросети бытовыми обогревателями. Двое взрослых смогли выбраться из горящего здания, однако им не удалось спасти 14-и и 16-летних девочек, которые спали на мансардном этаже.

Спасатели тушили пожар порядка четырех часов. В работе были задействованы четыре пожарных расчета.