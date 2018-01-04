Аэропорт Нью-Йорка приостановил работу‍ из-за непогоды

Авиакомпании в Америке отменили порядка 3,3 тысяч рейсов в четверг.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сообщил, что в городе объявлен режим чрезвычайного положения из-за экстремальных погодных условий. Международный аэропорт имени Джона Кеннеди приостановил свою работу из-за сильного ветра и плохой видимости.

В своем микроблоге в Twitter губернатор написал, что режим чрезвычайного положения также объявлен в Уэстчестере и на Лонг-Айленде.

A state of emergency has been declared for Long Island, Westchester and New York City because of extreme weather conditions. Here’s where you can find the latest #blizzard2018 updates from the State of New York:https://t.co/cUd0kHHijs — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) January 4, 2018

Ранее Национальное управление исследования Мирового океана и атмосферы США проинформировало о возможности сильных метелей в регионе.