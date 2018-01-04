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21:12   4 Января 2018
Ближнее зарубежье
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Украина увеличит финансирование спецслужб

Украина увеличит финансирование спецслужб

Государственный бюджет Украины в наступившем году предусматривает выделение 8,15 миллиарда гривен (292 миллиона долларов) Службе безопасности страны.

Соответствующий закон «О государственном бюджете Украины на 2018 год» опубликован на сайте Верховной рады Украины. Планируемая к выделению для СБУ сумма на 21% выше, чем в минувшем году, когда ведомство получило из бюджета страны 6,75 миллиарда гривен (242 миллиона долларов).

Главному управлению разведки Министерства обороны Украины решено было выделить 2,5 миллиарда гривен (почти 90 миллионов долларов). Это на 72% больше, чем в 2017 году. Помимо этого, украинской Службе внешней разведки решили выделить 1,78 миллиарда гривен (63,8 миллиона долларов). Антитеррористический центр при СБУ получит из них 13,8 миллиона гривен (495 тысяч долларов), а еще 120,1 миллиона гривен (4,3 миллиона долларов) власти Украины намерены направить на строительство или приобретение жилья для силовиков.

Автор: Алла Ларионова
#украина #бюджет #спецслужбы
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