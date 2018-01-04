Юристы Трампа хотят добиться запрета публикации книги о жизни в Белом доме

Юристы президента США Дональда Трампа обратились в издательский дом Henry Holt & Company, требуя отказаться от публикации книги о жизни в Белом доме.

Об этом сообщает The Washington Post. Скандальная книга «Огонь и ярость» журналиста Майкла Вулфа, по его словам, основана на более чем 200 интервью с работниками администрации американского лидера. Она должна поступить в продажу на следующей неделе, при этом New York Magazine уже опубликовал ряд выдержек, которые вызвали возмущенную реакцию официального Вашингтона.

Отмечается, что юристы Трампа направили в издательский дом письмо, в котором разъясняют свои требования. Помимо этого, такое же послание получил и бывший советник президента США по стратегическим вопросам Стив Бэннон, чьи заявления приводятся в книге Вулфа.