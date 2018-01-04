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Двое человек стали жертвами стрельбы под Краснодаром

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 Две девочки погибли при пожаре на даче в Калужской области

Две девочки погибли при пожаре на даче в Калужской области
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 Бывшие пленные ВСУ рассказали о пытках и побоях в украинской тюрьме

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 Макрон заявил об «особой роли» КНР в ситуации с Северной Кореей

Макрон заявил об «особой роли» КНР в ситуации с Северной Кореей
21:11   4 Января 2018
Весь мир
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Макрон заявил об «особой роли» КНР в ситуации с Северной Кореей

Макрон заявил об «особой роли» КНР в ситуации с Северной Кореей

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что КНР обладает особой ролью в стабилизации отношений с Северной Кореей.

В ходе своего выступления в Елисейском дворце он отметил, что у него через несколько дней появится возможность обговорить этот вопрос с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Макрон подчеркнул, что в настоящее время эта проблематика является не только региональной, но приобрела и общемировой характер.

Японский премьер Синдзо Абэ ранее заявлял, что Япония собирается продолжать тесно сотрудничать с Российской Федерацией и КНР по северокорейской проблеме. 

Французский лидер в новогоднем обращении 31 декабря заявил, что 2018 год станет решающим в борьбе с терроризмом.

Автор: Ольга Шпакова
#политика #кнр #северная корея #макрон
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