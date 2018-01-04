Макрон заявил об «особой роли» КНР в ситуации с Северной Кореей

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что КНР обладает особой ролью в стабилизации отношений с Северной Кореей.

В ходе своего выступления в Елисейском дворце он отметил, что у него через несколько дней появится возможность обговорить этот вопрос с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Макрон подчеркнул, что в настоящее время эта проблематика является не только региональной, но приобрела и общемировой характер.

Японский премьер Синдзо Абэ ранее заявлял, что Япония собирается продолжать тесно сотрудничать с Российской Федерацией и КНР по северокорейской проблеме.

Французский лидер в новогоднем обращении 31 декабря заявил, что 2018 год станет решающим в борьбе с терроризмом.