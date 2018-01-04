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 Бывшие пленные ВСУ рассказали о пытках и побоях в украинской тюрьме

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20:43   4 Января 2018
Россия
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Рогозин прокомментировал «отказ» Альфа-банка работать с оборонной сферой

Рогозин прокомментировал «отказ» Альфа-банка работать с оборонной сферой

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в своем Twitter написал о том, что у Альфа-банка не было разрешения работать с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Об этом он написал 4 января на своей странице в Facebook.

Ранее радиостанция «Эхо Москвы», ссылаясь на первого зампреда совета директоров Альфа-банка Олега Сысуева, сообщила о том, что банк уведомил предприятия ОПК о прекращении обслуживания из-за санкционных мер. В минувшем месяце, совладелец и член совета директоров Альфа-банка Михаил Фридман рассказал изданию Forbes, что банк прекратил обслуживание оборонной отрасли.

Ранее стало известно, что власти РФ рассматривают перспективу создания в стране специализированного банка для обслуживания оборонной сферы.

Автор: Алла Ларионова
#опк #рогозин #альфа-банк
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