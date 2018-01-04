Синоптики пообещали москвичам 10-градусные морозы на следующей неделе

На смену аномально теплой погоде в российской столице, по показателям сходной с апрельской, придут морозы и метель.

Изменения произойдут уже в начале следующей недели, сообщили в погодном центре «Фобос», пишет РИА Новости. Синоптики прогнозируют, что 7 января во второй половине дня в столичный регион придет холодный фронт, который принесет за собой полярные массы воздуха. Такая погода будет сопровождаться снегом, особенно 7 и 8 января. Возможны метели с усилением северного ветра и резким понижением температуры до минус десяти градусов. После погода нормализуется и войдет в рамки климатической нормы.

Ранее стало известно, что в Петербурге на Рождество также установятся холода и пойдет снег.