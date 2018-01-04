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20:34   4 Января 2018
Весь мир
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США и Южная Корея условились не проводить учения во время Олимпиады-2018

США и Южная Корея условились не проводить учения во время Олимпиады-2018

Главы США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин во время телефонного разговора договорились не проводить совместные военные учения в ходе Олимпиады в Пхенчхане.

Об этом сообщило 4 января агентство «Ренхап». Напомним, в декабре минувшего года Мун Чже Ин заявлял о том, что допускает перспективу переноса учений, подчеркнув, что в этом случае многое будет зависеть от позиции Пхеньяна. КНДР считает регулярные американо-южнокорейские маневры провокацией и регулярно призывает стороны отказаться от них.

В новогоднем обращении лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о том, что готов разрешить отправить спортсменов от своей страны на Олимпийские игры в Южную Корею в феврале 2018 года. Кроме того, он пожелал успеха Пхенчхану. После этого заявления в отношениях двух стран наметилось потепление: стороны после длительного перерыва возобновили переговоры по «горячей линии».

Автор: Алла Ларионова
#сша #кндр #учения #южная корея #олимпиада-2018
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