В ходе торгов на Московской бирже доллар упал ниже 57 рублей

Американский доллар 4 января опустился в ходе торгов на Московской бирже ниже 57 рублей впервые с 16 октября 2017 года на фоне высоких цен на нефть.

Кроме того, причиной снижения стоимости валюты является падение американской к основным мировым валютам на рынке Forex. Курс доллара США составил 56,97 рублей за одну единицу валюты по состоянию на 18:51 (по мск), что на 25 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Стоимость евро в то же время составила 68,85 рублей за одну единицу валюты, прибавив 1 копейку к закрытию среды. Позитивная динамика единой европейской валюты против рубля объясняется ростом евро по отношению американскому доллару на мировом рынке Forex.