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20:11   4 Января 2018
Весь мир
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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на северо-востоке Черногории

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на северо-востоке Черногории

Информации о жертвах не поступало, проинформировали в МВД республики.

Подземные толчки произошли в 11.46 (13.46 мск) в семи километрах от поселка Плав, расположенном в северо-восточной части Черногории. По сведениям муниципального штаба Службы защиты и спасения, от катаклизма пострадали фасады и крыши зданий, на горных дорогах был зафиксирован камнепад.

Как сообщило министерство внутренних дел республики, представители дирекции по ЧС и управления полиции ведут работу в северном регионе Черногории совместно с представителями местного самоуправления и собирают данные о нанесенном ущербе. 

Самое сильное землетрясение в новейшей истории Черногории произошло 15 апреля 1979 года. Подземные толчки достигали магнитуды 7,0, погиб 101 человек.  

Автор: Ольга Шпакова
#происшествия #черногория #землетрясение
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