Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на северо-востоке Черногории

Информации о жертвах не поступало, проинформировали в МВД республики.

Подземные толчки произошли в 11.46 (13.46 мск) в семи километрах от поселка Плав, расположенном в северо-восточной части Черногории. По сведениям муниципального штаба Службы защиты и спасения, от катаклизма пострадали фасады и крыши зданий, на горных дорогах был зафиксирован камнепад.

Как сообщило министерство внутренних дел республики, представители дирекции по ЧС и управления полиции ведут работу в северном регионе Черногории совместно с представителями местного самоуправления и собирают данные о нанесенном ущербе.

Самое сильное землетрясение в новейшей истории Черногории произошло 15 апреля 1979 года. Подземные толчки достигали магнитуды 7,0, погиб 101 человек.