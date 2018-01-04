Бывшие пленные ВСУ рассказали о пытках и побоях в украинской тюрьме

Освобожденные из украинского плена Дмитрий Таюрский, Владислав Балыкин и Юлия Глебова рассказали, как их пытали, били и шантажировали в тюрьмах.

Отмечается, что украинские силовики наносили бывшим пленным удары, а также принуждали к тяжелому физическому труду без соблюдения норм безопасности. Таюрский рассказал журналистам, что как только его задержали, то сразу доставили в комнату, где, вероятнее, избивают пленников. Видеозапись беседы с освобожденными из плена публикует 4 января RT.

«Привезли в кабинет для избивания. Какой-то особый кабинет. Сразу начали бить. Сначала избивали прикладами и автоматами по ребрам», — вспоминает бывший пленный.

Как сообщил Владислав Балыкин, его заставляли выполнять работы по плавлению металла.

«С 7 утра до 12 ночи мы там работали. В большом здании. Я работал на печке — металл плавили», — заявил он.

Юлия Глебова рассказала о том, что от ее супруга и вовсе требовали денежный выкуп за то, чтобы освободить ее.