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 Бывшие пленные ВСУ рассказали о пытках и побоях в украинской тюрьме

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19:56   4 Января 2018
Ближнее зарубежье
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Бывшие пленные ВСУ рассказали о пытках и побоях в украинской тюрьме

Бывшие пленные ВСУ рассказали о пытках и побоях в украинской тюрьме

Освобожденные из украинского плена Дмитрий Таюрский, Владислав Балыкин и Юлия Глебова рассказали, как их пытали, били и шантажировали в тюрьмах.

Отмечается, что украинские силовики наносили бывшим пленным удары, а также принуждали к тяжелому физическому труду без соблюдения норм безопасности. Таюрский рассказал журналистам, что как только его задержали, то сразу доставили в комнату, где, вероятнее, избивают пленников. Видеозапись беседы с освобожденными из плена публикует 4 января RT.

«Привезли в кабинет для избивания. Какой-то особый кабинет. Сразу начали бить. Сначала избивали прикладами и автоматами по ребрам», — вспоминает бывший пленный.

Как сообщил Владислав Балыкин, его заставляли выполнять работы по плавлению металла.

«С 7 утра до 12 ночи мы там работали. В большом здании. Я работал на печке — металл плавили», — заявил он.

Юлия Глебова рассказала о том, что от ее супруга и вовсе требовали денежный выкуп за то, чтобы освободить ее.

Автор: Алла Ларионова
#украина #всу #пленные #пытки
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