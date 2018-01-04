ЦИК Украины готовится в этом году к внеочередным выборам Рады

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины в четверг утвердила смету на сумму 32,167 млн гривен для подготовки и проведения промежуточных выборов депутатов Верховной рады страны в случае, если они будут назначены в наступившем году.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинского ЦИК. Отмечается, что указанная сумма составляет ориентировочную потребность в денежных средствах, которые потребуются для подготовки и проведения промежуточных выборов народных депутатов страны.

Очередные выборы президента и депутатов украинской Рады должны состояться в 2019 году. Глава государства Петр Порошенко пока уклоняется от прямого ответа, намерен ли он баллотироваться на второй президентский срок. При этом он отверг возможность преобразования страны в парламентскую республику и передачу Раде полномочий по избранию главы государства.