Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Путин уточнил перечень сведений, считающихся государственной тайной

Путин уточнил перечень сведений, считающихся государственной тайной

 Сбор подписей в поддержку кандидатуры Путина на выборах стартует в пятницу

Сбор подписей в поддержку кандидатуры Путина на выборах стартует в пятницу
ЦИК Украины готовится в этом году к внеочередным выборам Рады

ЦИК Украины готовится в этом году к внеочередным выборам Рады

 Западные СМИ рассказали, где Украина будет хранить летальное оружие из США

Западные СМИ рассказали, где Украина будет хранить летальное оружие из США
Сеул и Вашингтон договорились отложить учения во время зимней Олимпиады

Сеул и Вашингтон договорились отложить учения во время зимней Олимпиады

 Трамп назвал своей заслугой переговоры Сеула и Пхеньяна

Трамп назвал своей заслугой переговоры Сеула и Пхеньяна
Путин уточнил перечень сведений, считающихся государственной тайной

Путин уточнил перечень сведений, считающихся государственной тайной

 Сбор подписей в поддержку кандидатуры Путина на выборах стартует в пятницу

Сбор подписей в поддержку кандидатуры Путина на выборах стартует в пятницу
ЦИК Украины готовится в этом году к внеочередным выборам Рады

ЦИК Украины готовится в этом году к внеочередным выборам Рады

 Западные СМИ рассказали, где Украина будет хранить летальное оружие из США

Западные СМИ рассказали, где Украина будет хранить летальное оружие из США
Сеул и Вашингтон договорились отложить учения во время зимней Олимпиады

Сеул и Вашингтон договорились отложить учения во время зимней Олимпиады

 Трамп назвал своей заслугой переговоры Сеула и Пхеньяна

Трамп назвал своей заслугой переговоры Сеула и Пхеньяна
19:18   4 Января 2018
Ближнее зарубежье
39

ЦИК Украины готовится в этом году к внеочередным выборам Рады

ЦИК Украины готовится в этом году к внеочередным выборам Рады

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины в четверг утвердила смету на сумму 32,167 млн гривен для подготовки и проведения промежуточных выборов депутатов Верховной рады страны в случае, если они будут назначены в наступившем году.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинского ЦИК. Отмечается, что указанная сумма составляет ориентировочную потребность в денежных средствах, которые потребуются для подготовки и проведения промежуточных выборов народных депутатов страны.

Очередные выборы президента и депутатов украинской Рады должны состояться в 2019 году. Глава государства Петр Порошенко пока уклоняется от прямого ответа, намерен ли он баллотироваться на второй президентский срок. При этом он отверг возможность преобразования страны в парламентскую республику и передачу Раде полномочий по избранию главы государства.

Автор: Алла Ларионова
#украина #выборы #верховная рада
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ Весь мир
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ
Действие контракта на поставку газа в Польшу из Российской Федерации заканчивается в 2022 году.
13:36   4 Января 2018
6084
«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине Ближнее зарубежье

«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине

15:30   3 Января 2018
13566
«Нетленное советское». Советские фильмы в Новый Год вернулись на украинские телеканалы Ближнее зарубежье

«Нетленное советское». Советские фильмы в Новый Год вернулись на украинские телеканалы

14:42   3 Января 2018
5070
Экс-посол США Макфол призвал к перевороту в России, потом подумал и извинился Весь мир

Экс-посол США Макфол призвал к перевороту в России, потом подумал и извинился

12:33   3 Января 2018
51865
Новости smi2.ru
Стали известны подробности крупного ДТП в ХМАО

Стали известны подробности крупного ДТП в ХМАО

 Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ

Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ

 «Ему бы в цирк»: В Сети высмеяли очередную оговорку Кличко

«Ему бы в цирк»: В Сети высмеяли очередную оговорку Кличко

 СМИ узнали о падении северокорейской ракеты на крупный город

СМИ узнали о падении северокорейской ракеты на крупный город