Путин уточнил перечень сведений, считающихся государственной тайной

Указ президента был опубликован 4 января.

Глава Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, исключающий геопространственную информацию по дистанционному зондированию Земли (ДЗЗ), полученную с зарубежных и российских гражданских спутников, из перечня сведений, относящихся к государственной тайне.

Документ был размещен четвертого января, в четверг, на официальном портале правовых актов. Раньше этот пункт не имел исключений.

Ранее стало известно, что Владимир Путин продлил указ о транзите товаров с Украины в Киргизию и Казахстан. Указ начал действовать 30 декабря.