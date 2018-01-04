Сбор подписей в поддержку кандидатуры Путина на выборах стартует в пятницу

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения действующего лидера России Владимира Путина на выборах президента в 2018 году стартует в пятницу.

Об этом в четверг, 4 января сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя центра одаренных детей «Сириус», председателя инициативной группы в поддержку выдвижения Путина на выборах Елену Шмелеву.

Напомним, 28 декабря ЦИК зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для поддержки самовыдвижения Путина на предстоящих выборах лидера РФ. В тот же день комитет разрешил кандидату открыть специальный счет для формирования избирательного фонда, что позволяет ему официально начать кампанию и сбор подписей избирателей в поддержку своей кандидатуры.