Сбор подписей в поддержку кандидатуры Путина на выборах стартует в пятницу
Сбор подписей в поддержку самовыдвижения действующего лидера России Владимира Путина на выборах президента в 2018 году стартует в пятницу.
Об этом в четверг, 4 января сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя центра одаренных детей «Сириус», председателя инициативной группы в поддержку выдвижения Путина на выборах Елену Шмелеву.
Напомним, 28 декабря ЦИК зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для поддержки самовыдвижения Путина на предстоящих выборах лидера РФ. В тот же день комитет разрешил кандидату открыть специальный счет для формирования избирательного фонда, что позволяет ему официально начать кампанию и сбор подписей избирателей в поддержку своей кандидатуры.
«Мы с завтрашнего дня начинаем собирать подписи. Пока еще не по всем регионам, но надеемся, что все регионы быстро запустим», — подчеркнула Шмелева.