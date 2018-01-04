МЧС назвало возможную причину пожара в обувном цехе в Новосибирской области

В МЧС рассказали, что возможной причиной возгорания на обувном складе под Новосибирском могло стать неосторожное обращение с огнем.

На официальном сайте ведомства сообщается, что на месте происшествия ведет работу следственно-оперативная группа. Дознаватели занимаются установлением причины трагедии.

Пожар охватил цех по производству обуви в Искитимском районе утром в четверг. В результате происшествия погибли десять человек, в их числе семь граждан КНР, два гражданина Киргизии и один россиянин. Следственное управление Следственного комитета по Новосибирской области завело дело по факту пожара.