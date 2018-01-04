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18:27   4 Января 2018
Весь мир
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Сеул и Вашингтон договорились отложить учения во время зимней Олимпиады

Сеул и Вашингтон договорились отложить учения во время зимней Олимпиады

Лидеры Южной Кореи и Соединенных Штатов пришли к соглашению не проводить совместные военные учения во время зимней Олимпиады в Пхенчхане.

Как пишет агентство Ренхап, Дональд Трамп и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин договорились об этом по телефону. Беседа продолжалась в течение получаса.

Лидеры двух стран обсудили сотрудничество по урегулированию проблемы вокруг Северной Кореи. Мун Чжэ Ин пообещал, что Сеул будет проводить тесные консультации с Америкой по межкорейскому диалогу. Ранее СМИ сообщали, что Южная Корея предложила Америке перенос очередных учений Foal Eagle и Key Resolve.

Зимняя Олимпиада состоится в южнокорейском городе в период с 9 по 25 февраля. Российский МИД ранее призывал Америку и их союзников не проводить военные учения во время ОИ.

Автор: Ольга Шпакова
#олимпиада #сша #учения #политика #южная корея
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