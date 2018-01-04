В российских Сухопутных войсках разрабатывают боевую машину для подразделений с ПЗРК

Боевая машина для подразделений с переносными зенитно-ракетными комплексами разрабатывается в российских Сухопутных войсках.

Соответствующее заявление сделал 4 января начальник войсковой ПВО Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов. Слова высокопоставленного военного приводит РИА Новости.

Он также отметил, что боевая машина сможет вести разведку воздушных целей и их обстрел самонаводящимися ракетами как с места, так и в движении. Согласно заявлению Леонова, по мобильности, скрытности, бронезащищенности, степени автоматизации работы, а также оснащенности средствами автономного обнаружения других объектов эта боевая машина не будет уступать зарубежным аналогам, а по ряду характеристик и вовсе превзойдет их.