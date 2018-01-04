Вертолеты эвакуировали шесть пострадавших в ДТП на Киевском шоссе

В результате аварии в новой Москве пострадали шесть человек.

Об этом проинформировали в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. В числе пострадавших - четверо детей. К месту аварии прибыли два санитарных вертолета Московского авиационного центра. Один вертолет транспортировал детей в специализированное лечебное учреждение, второе транспортное средство перевозило пострадавших в аварии взрослых. Сообщается, что участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили Audi и Dodge.

Накануне произошла крупная авария в ХМАО. Жертвами лобового столкновения двух легковых автомобилей стали десять человек. Ранее были выложены кадры с места аварии.