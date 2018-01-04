Западные СМИ рассказали, где Украина будет хранить летальное оружие из США

Летальное оружие, которое Киев получит от американской стороны, будет храниться вдали от позиций ВСУ на востоке Украины.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. Согласно данным газеты, вооружения будут размещены в пунктах дислокации американского военного персонала. В настоящее время их база располагается на западе Украины, но в будущем местонахождение могут перенести поближе к центральной части страны. При этом американская сторона, отмечает издание, в настоящее время опасается, что оружие может «оказаться в руках врага», поэтому в ходе обучения летальное вооружение будет постоянно находиться под контролем военных из Соединенных Штатов.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что оружие, которое американское руководство предоставит Киеву, будет использоваться «только в случае провокаций», а не для обострения конфликта в Донбассе.