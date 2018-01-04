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 Разбившихся в Сирии российских пилотов похоронили на родине

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17:51   4 Января 2018
Россия
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Разбившихся в Сирии российских пилотов похоронили на родине

Разбившихся в Сирии российских пилотов похоронили на родине

Похоронные церемонии прошли в Пугачеве и в Бердске в четверг.

Ранее российское оборонное ведомство проинформировало о том, что вертолет Ми-24 рухнул 15 километрах от аэродрома Хама из-за технической неисправности. Как пишет РИА Новости, в администрации города Пугачев Саратовской области сообщили, что состоялись похороны летчика Артема Кулиша. Он провел в этом городе детство. Второй пилот - Валерий Матвеев - родился в Новосибирске. Его похоронили в соседнем Бердске.

Накануне сообщалось, что российский вертолет Ми-24 31 декабря совершил жесткую посадку в Сирийской Арабской Республике, в результате чего скончались оба пилота. Бортовой техник вертолета получил травмы и был госпитализирован.

В Минобороны РФ уточнили, что никакого огневого воздействия по вертолету произведено не было.

Автор: Ольга Шпакова
#сирия #хама #минобороны рф #саратовская область #пилоты #ми-24 #новосибирская область
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