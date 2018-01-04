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17:37   4 Января 2018
Россия
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Путин включил в Совет по межнациональным отношениям председателя ВСМС Мельниченко

Путин включил в Совет по межнациональным отношениям председателя ВСМС Мельниченко

Президент РФ подписал указ об изменении в составе Совета по межнациональным отношениям.

Глава России Владимир Путин решил включить в состав Совета по межнациональным отношениям председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, председателя Всероссийского совета местного самоуправления (ВСМС) Олега Мельниченко. Президент также вывел из него врио главы Самарской области Дмитрия Азарова. Соответствующий указ 4 января был опубликован на портале правовой информации.

Ранее Азаров также занимал пост главы ВСМС, а позже его сменил Мельниченко. Напомним, 25 декабря ВСМС сообщил о поддержке самовыдвижения кандидатуры Путина на предстоящих 18 марта этого года президентских выборах.

Автор: Алла Ларионова
#путин #политика #указ #всмс
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