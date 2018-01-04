Медведев отстранил Мутко от руководства оргкомитетом ЧМ-2018

Эту должность займет Алексей Сорокин.

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение, исключающее вице-премьера Виталия Мутко из состава наблюдательного совета оргкомитета ЧМ по футболу «Россия-2018».

Распоряжение размещено на портале правовой информации. Глава оргкомитета Алексей Сорокин займет пост председателя оргкомитета и заместителя председателя наблюдательного совета. Данный оргкомитет учредил Кабмин РФ и РФС в начале 2011 года. Мутко был определен на должность председателя оргкомитета и зампреда наблюдательного совета.

27 декабря стало известно, что Мутко покинет пост председателя оргкомитета ЧМ-2018.