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17:33   4 Января 2018
Россия
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Медведев отстранил Мутко от руководства оргкомитетом ЧМ-2018

Медведев отстранил Мутко от руководства оргкомитетом ЧМ-2018

Эту должность займет Алексей Сорокин.

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение, исключающее вице-премьера Виталия Мутко из состава наблюдательного совета оргкомитета ЧМ по футболу «Россия-2018».

Распоряжение размещено на портале правовой информации. Глава оргкомитета Алексей Сорокин займет пост председателя оргкомитета и заместителя председателя наблюдательного совета. Данный оргкомитет учредил Кабмин РФ и РФС в начале 2011 года. Мутко был определен на должность председателя оргкомитета и зампреда наблюдательного совета.

27 декабря стало известно, что Мутко покинет пост председателя оргкомитета ЧМ-2018. 

Автор: Ольга Шпакова
#медведев #спорт #мутко #чм-2018 #оргкомитет
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