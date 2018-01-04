«Билет в один конец»: Киев призвал граждан отказаться от поездок в РФ

Гражданам Украины не стоит посещать Российскую Федерацию, считают в департаменте консульской службы украинского МИД.

Как написало украинское ведомство в своем микроблоге Twitter, такая поездка станет для украинцев «билетом в один конец». Граждан призвали задуматься, стоит ли таким образом причинять страдания их родным.

Подорож українців до Росії - нерідко квиток в один кінець. Підтверджено і задокументовано. То чи варто ризикувати власною свободою і спричиняти муки рідним?!.. https://t.co/m9LLShviXH pic.twitter.com/DyD9P3njOi — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) January 4, 2018

Ведомство ссылается на заявление СБУ, которая ранее обвинила Москву в «антиукраинских провокациях».

Ранее Минэкономразвития Украины проинформировало о том, что их граждане стали посещать РФ в 1,5 раза чаще. За прошлый год Россию посетили 2,6 миллиона граждан Украины.