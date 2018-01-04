В процессорах Intel обнаружили опасную уязвимость‍

Эксперты выявили в процессорах Intel серьезную уязвимость.

Как сообщает издание The Register, она позволяет злоумышленникам получить доступ к информации, хранящейся в памяти ядра. Этот дефект затрагивает почти все процессоры Intel, AMD и ARM в большинстве компьютеров на базе Windows, Linux и macOS. Из-за его наличия обычным пользовательским программам доступна структура защищенной части памяти ядра, где могут храниться конфиденциальные данные.

Помимо персональных компьютеров, под угрозой оказались облачные сервисы и смартфоны, отмечает издание.