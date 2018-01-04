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17:00   4 Января 2018
Россия
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Путин продлил указ о транзите товаров с Украины в Киргизию и Казахстан

Путин продлил указ о транзите товаров с Украины в Киргизию и Казахстан

Глава РФ продлил до 30 июня указ о мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов страны при транзитных перевозках грузов с Украины в Казахстан и Киргизию через Россию.

Отмечается, что указ вступил в силу 30 декабря. С 1 января 2016 года начал действовать режим зоны свободной торговли (ЗСТ) Украины и Европейского союза. В связи с этим Путин подписал указ о мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов при транзитных перевозках грузов с Украины в Казахстан через Россию. Указ устанавливал, что транзитные перевозки грузов с Украины в Республику Казахстан через РФ осуществляются только с Белоруссии и с использованием пломб. 1 июля 2016 года Путин распространил требования на Киргизскую Республику и продлил указ до 31 декабря 2017 года.

Ранее стало известно, что президент РФ приземлился в Абакане (Республика Хакасия), где проведет несколько дней отпуска. В Хакасии также находится глава МО РФ Сергей Шойгу. 

Автор: Ольга Шпакова
#путин #украина #экономика #киргизия #казахстан #торговля
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