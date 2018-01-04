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16:27   4 Января 2018
Россия
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МИД прокомментировал депортацию российских журналистов из Латвии

МИД прокомментировал депортацию российских журналистов из Латвии

Российская сторона призвала неправительственные организации, специализирующиеся на свободе слова, оценить действия Латвии, которая выслала корреспондентов ВГТРК и «ТВ Центр».

Об этом проинформировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее телеканал «Россия 24» известил о том, что латвийские власти выдворили корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву, обвинив в угрозе национальной безопасности. Ее муж, журналист «ТВ Центр» Анатолий Курлаев, сообщил о своем задержании на территории Латвии и о намерениях властей выслать его из страны.

Захарова заявила, что депортация журналистов основана на абсурдных обвинениях. По ее словам, власти Латвии при негласной поддержке Брюсселя преследуют цель полной зачистки информационного пространства страны от неугодных масс-медиа.

МИД прокомментировал депортацию российских журналистов из Латвии

Рига грубо нарушает международно-правовые обязательства в сфере обеспечения свободы выражения мнения, подчеркнула она. Россия намерена добиваться отклика на ситуацию от профильных международных институтов. 

Автор: Ольга Шпакова
#захарова #латвия #депортация #журналисты #мид рф
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