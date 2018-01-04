Путин прибыл на отдых в Хакасию

Самолет главы РФ Владимира Путина совершил посадку в аэропорту города Абакан.

Об этом сообщают сибирские СМИ со ссылкой на источник в региональном правительстве. Отмечается, что Путин проведет несколько дней отпуска в республике. Компанию российскому президенту составит российский министр обороны Сергей Шойгу, который прибыл в регион накануне. Ранее также сообщалось о том, что борт №1 некоторое время не мог совершить посадку в аэропорту Абакана по причине густого тумана.

Это не первый отпуск российского лидера в Хакасии. Так, в 2013 году Путин в компании Сергея Шойгу и Дмитрия Медведева в республике поймал щуку-крокодила и проведал снежного барса по кличке Монгол.