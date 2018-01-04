Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Путин прибыл на отдых в Хакасию

Путин прибыл на отдых в Хакасию

МИД прокомментировал депортацию российских журналистов из Латвии

МИД прокомментировал депортацию российских журналистов из Латвии
Ползучий переворот. Эксперт оценил перспективы Порошенко остаться у власти

Ползучий переворот. Эксперт оценил перспективы Порошенко остаться у власти

 «Международно-политический феномен»: Глава Казахстана рассказал о сотрудничестве с Путиным

«Международно-политический феномен»: Глава Казахстана рассказал о сотрудничестве с Путиным
В соцсетях сегодня: секрет прически Трампа, падение ракеты КНДР на город и пожар в доме четы Клинтон

В соцсетях сегодня: секрет прически Трампа, падение ракеты КНДР на город и пожар в доме четы Клинтон

 Президент Литвы выступила против восстановления работы межправкомиссии с РФ

Президент Литвы выступила против восстановления работы межправкомиссии с РФ
Путин прибыл на отдых в Хакасию

Путин прибыл на отдых в Хакасию

МИД прокомментировал депортацию российских журналистов из Латвии

МИД прокомментировал депортацию российских журналистов из Латвии
Ползучий переворот. Эксперт оценил перспективы Порошенко остаться у власти

Ползучий переворот. Эксперт оценил перспективы Порошенко остаться у власти

 «Международно-политический феномен»: Глава Казахстана рассказал о сотрудничестве с Путиным

«Международно-политический феномен»: Глава Казахстана рассказал о сотрудничестве с Путиным
В соцсетях сегодня: секрет прически Трампа, падение ракеты КНДР на город и пожар в доме четы Клинтон

В соцсетях сегодня: секрет прически Трампа, падение ракеты КНДР на город и пожар в доме четы Клинтон

 Президент Литвы выступила против восстановления работы межправкомиссии с РФ

Президент Литвы выступила против восстановления работы межправкомиссии с РФ
16:11   4 Января 2018
Политика
48

Ползучий переворот. Эксперт оценил перспективы Порошенко остаться у власти

Ползучий переворот. Эксперт оценил перспективы Порошенко остаться у власти

О начале так называемого «ползучего» переворота у президента Украины Петра Порошенко заявил политолог Ростислав Ищенко.

Об этом сообщает «ПолитНавигатор». По мнению эксперта, украинский президент или будет отстранен от власти в ближайшее время, или дотянет до президентских выборов в следующем году. Сегодня Порошенко, считает политолог, намерен дотянуть до лета текущего года, когда на Украине начинается политическая пауза. 

«А весной 2019 года уже президентские выборы, и все начнут к ним готовиться»,  — заявил Ищенко.

В настоящее время Порошеко выполняет повестку националистов, так как они сегодня являются опорой правящего режима в стране, полагает эксперт. Ищенко также подчеркнул, что Порошенко абсолютно безразлично на кого опираться, лишь бы остаться на президентском посту.

Автор: Алла Ларионова
#порошенко #украина #политика #эксперт
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ Весь мир
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ
Действие контракта на поставку газа в Польшу из Российской Федерации заканчивается в 2022 году.
13:36   4 Января 2018
4734
«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине Ближнее зарубежье

«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине

15:30   3 Января 2018
13383
«Нетленное советское». Советские фильмы в Новый Год вернулись на украинские телеканалы Ближнее зарубежье

«Нетленное советское». Советские фильмы в Новый Год вернулись на украинские телеканалы

14:42   3 Января 2018
4944
Экс-посол США Макфол призвал к перевороту в России, потом подумал и извинился Весь мир

Экс-посол США Макфол призвал к перевороту в России, потом подумал и извинился

12:33   3 Января 2018
49432
Новости smi2.ru
Стали известны подробности крупного ДТП в ХМАО

Стали известны подробности крупного ДТП в ХМАО

 Премьер Бранденбурга отказался приветствовать военных из США

Премьер Бранденбурга отказался приветствовать военных из США

 Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ

Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ

 «Ему бы в цирк»: В Сети высмеяли очередную оговорку Кличко

«Ему бы в цирк»: В Сети высмеяли очередную оговорку Кличко