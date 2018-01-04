Ползучий переворот. Эксперт оценил перспективы Порошенко остаться у власти

О начале так называемого «ползучего» переворота у президента Украины Петра Порошенко заявил политолог Ростислав Ищенко.

Об этом сообщает «ПолитНавигатор». По мнению эксперта, украинский президент или будет отстранен от власти в ближайшее время, или дотянет до президентских выборов в следующем году. Сегодня Порошенко, считает политолог, намерен дотянуть до лета текущего года, когда на Украине начинается политическая пауза.

«А весной 2019 года уже президентские выборы, и все начнут к ним готовиться», — заявил Ищенко.

В настоящее время Порошеко выполняет повестку националистов, так как они сегодня являются опорой правящего режима в стране, полагает эксперт. Ищенко также подчеркнул, что Порошенко абсолютно безразлично на кого опираться, лишь бы остаться на президентском посту.