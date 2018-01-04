Путин изменил состав Совбеза РФ, включив в него Гордеева и выведя Цуканова

Президент РФ Владимир Путин указом изменил состав Совета безопасности России. Указ опубликовали 4 января на портале правовой информации.

Согласно документу, в состав Совета безопасности России будет включен Гордеев Алексей Васильевич — полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, а Цуканов Николай Николаевич исключен из состава Совета.

В то же время этот документ изложил в новой редакции должность Александра Беглова. Теперь он является полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.