«Международно-политический феномен»: Глава Казахстана рассказал о сотрудничестве с Путиным

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своей книге «Эра независимости» поделился впечатлением от своего многолетнего сотрудничества с президентом России Владимиром Путиным.

Книга «Эра независимости», которая была написана в жанре исторической публицистики, отражает авторский взгляд на новейшую историю Казахстана и перспективы страны. Она была опубликована 4 января на персональном сайте Назарбаева.

«Взаимодействие с В.В. Путиным – это исключительный по своей насыщенности и результативности международно-политический феномен»,  — отметил казахстанский лидер в своем новом труде.

Помимо этого, автор похвалил управленческие качества российского коллеги. Политик подчеркнул, что добрососедские, союзнические взаимоотношения РФ и Казахстана не зависят от внешней конъюнктуры.

Автор: Алла Ларионова
#путин #политика #назарбаев
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