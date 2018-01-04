Медведев поздравил с 70-летием ОКБ «Новатор», создавшее «Калибры» и «Искандеры»

Премьер-министр Дмитрий Медведев сказал, что ОКБ «Новатор» является прогрессивным научно-производственным центром, внедряющим технологические инновации и применяющим новаторские решения в инженерной среде.

Медведев принес поздравления коллективу опытного конструкторского бюро «Новатор» с 70-летием деятельности проектной организации. Поздравительную телеграмму опубликовали на сайте правительства 4 января.

В поздравлении премьер-министра РФ говорится, что большинство разработок этого бюро являются новым словом в науке и технике, а самое главное, что «Гранаты», «Искандеры», «Калибры» и прочие ракетные комплексы, созданные этим предприятием — это надежная основа обороноспособности России.

Медведев считает, что из-за большого потенциала и профессионализма ОКБ поднялось на такой высокий уровень и теперь является прогрессивным научно-производственным центром, внедряющим инновации в технологической среде и применяющим новаторские решения в инженерии. Премьер отметил, что мастерство и опыт помогут им разработать новые образцы вооружения и отлично выполнить гособоронзаказ.

«Новатор» входит в «Алмаз-Антей» с 2002 года и разрабатывает образцы ракетного оружия. Наиболее известной его разработкой является ракета семейства «Калибр» (для экспорта – «Club»). Также среди разработок бюро имеется ряд морских и сухопутных метеорологических комплексов, которые обеспечивают зондирование атмосферы.