Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Путин прибыл на отдых в Хакасию

Путин прибыл на отдых в Хакасию

МИД прокомментировал депортацию российских журналистов из Латвии

МИД прокомментировал депортацию российских журналистов из Латвии
Ползучий переворот. Эксперт оценил перспективы Порошенко остаться у власти

Ползучий переворот. Эксперт оценил перспективы Порошенко остаться у власти

 «Международно-политический феномен»: Глава Казахстана рассказал о сотрудничестве с Путиным

«Международно-политический феномен»: Глава Казахстана рассказал о сотрудничестве с Путиным
В соцсетях сегодня: секрет прически Трампа, падение ракеты КНДР на город и пожар в доме четы Клинтон

В соцсетях сегодня: секрет прически Трампа, падение ракеты КНДР на город и пожар в доме четы Клинтон

 Президент Литвы выступила против восстановления работы межправкомиссии с РФ

Президент Литвы выступила против восстановления работы межправкомиссии с РФ
Путин прибыл на отдых в Хакасию

Путин прибыл на отдых в Хакасию

МИД прокомментировал депортацию российских журналистов из Латвии

МИД прокомментировал депортацию российских журналистов из Латвии
Ползучий переворот. Эксперт оценил перспективы Порошенко остаться у власти

Ползучий переворот. Эксперт оценил перспективы Порошенко остаться у власти

 «Международно-политический феномен»: Глава Казахстана рассказал о сотрудничестве с Путиным

«Международно-политический феномен»: Глава Казахстана рассказал о сотрудничестве с Путиным
В соцсетях сегодня: секрет прически Трампа, падение ракеты КНДР на город и пожар в доме четы Клинтон

В соцсетях сегодня: секрет прически Трампа, падение ракеты КНДР на город и пожар в доме четы Клинтон

 Президент Литвы выступила против восстановления работы межправкомиссии с РФ

Президент Литвы выступила против восстановления работы межправкомиссии с РФ
15:35   4 Января 2018
Россия
45

Медведев поздравил с 70-летием ОКБ «Новатор», создавшее «Калибры» и «Искандеры»

Медведев поздравил с 70-летием ОКБ «Новатор», создавшее «Калибры» и «Искандеры»

Премьер-министр Дмитрий Медведев сказал, что ОКБ «Новатор» является прогрессивным научно-производственным центром, внедряющим технологические инновации и применяющим новаторские решения в инженерной среде.

Медведев принес поздравления коллективу опытного конструкторского бюро «Новатор» с 70-летием деятельности проектной организации. Поздравительную телеграмму опубликовали на сайте правительства 4 января.

В поздравлении премьер-министра РФ говорится, что большинство разработок этого бюро являются новым словом в науке и технике, а самое главное, что «Гранаты», «Искандеры», «Калибры» и прочие ракетные комплексы, созданные этим предприятием — это надежная основа обороноспособности России.

Медведев поздравил с 70-летием ОКБ «Новатор», создавшее «Калибры» и «Искандеры»

Медведев считает, что из-за большого потенциала и профессионализма ОКБ поднялось на такой высокий уровень и теперь является прогрессивным научно-производственным центром, внедряющим инновации в технологической среде и применяющим новаторские решения в инженерии. Премьер отметил, что мастерство и опыт помогут им разработать новые образцы вооружения и отлично выполнить гособоронзаказ.

«Новатор» входит в «Алмаз-Антей» с 2002 года и разрабатывает образцы ракетного оружия. Наиболее известной его разработкой является ракета семейства «Калибр» (для экспорта – «Club»). Также среди разработок бюро имеется ряд морских и сухопутных метеорологических комплексов, которые обеспечивают зондирование атмосферы.

Автор: Олег Королев
#медведев #искандер #калибр #кб новатор
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ Весь мир
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ
Действие контракта на поставку газа в Польшу из Российской Федерации заканчивается в 2022 году.
13:36   4 Января 2018
4734
«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине Ближнее зарубежье

«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине

15:30   3 Января 2018
13383
«Нетленное советское». Советские фильмы в Новый Год вернулись на украинские телеканалы Ближнее зарубежье

«Нетленное советское». Советские фильмы в Новый Год вернулись на украинские телеканалы

14:42   3 Января 2018
4944
Экс-посол США Макфол призвал к перевороту в России, потом подумал и извинился Весь мир

Экс-посол США Макфол призвал к перевороту в России, потом подумал и извинился

12:33   3 Января 2018
49432
Новости smi2.ru
Стали известны подробности крупного ДТП в ХМАО

Стали известны подробности крупного ДТП в ХМАО

 Премьер Бранденбурга отказался приветствовать военных из США

Премьер Бранденбурга отказался приветствовать военных из США

 Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ

Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ

 «Ему бы в цирк»: В Сети высмеяли очередную оговорку Кличко

«Ему бы в цирк»: В Сети высмеяли очередную оговорку Кличко