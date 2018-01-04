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15:37   4 Января 2018
Россия
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Россия возобновила авиасообщение с Египтом

Россия возобновила авиасообщение с Египтом

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения с египетским Каиром.

Соответствующий документ был обнародован 4 января на официальном портале правовой информации. Указ вступает в силу со дня его подписания. 

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем пассажирского самолета с россиянами на борту, который летел из курортного Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На борту лайнера на момент трагедии находились 217 туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ вскоре квалифицировала произошедшее как террористический акт. Причины крушения до сих пор выясняются.

Автор: Алла Ларионова
#россия #путин #египет #авиасообщение
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