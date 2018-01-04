Сотрудников КГБ лишили статуса ветеранов Второй мировой войны в Латвии

Президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил закон о статусе ветеранов Второй мировой войны.

Латвийский парламент ранее принял документ о присвоении статуса участника Второй мировой войны всем, кто принимал участие в боевых действиях на территории страны в составе регулярных армий как Советского Союза, так и нацистской Германии. Решение главы Латвии было опубликовано 4 января в газете Latvijas Vestnesis.

Новый закон не разрешает признавать ветеранами сотрудников КГБ СССР и КГБ Латвии. Статус участников войны в Латвии не получат и члены Национал-социалистической партии Германии и ее военизированных структур, тайной полиции и служб безопасности Третьего рейха, а также те, кто был осужден за преступления против человечества и аналогичные деяния.