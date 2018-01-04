В соцсетях сегодня: секрет прически Трампа, падение ракеты КНДР на город и пожар в доме четы Клинтон
ИА «Политика сегодня» публикует самые обсуждаемые темы в социальных сетях в четверг, 4 января.
Секрет прически Трампа раскрыт
Журналист Майкл Вулф раскрыл секрет необычной прически главы США Дональда Трампа. На страницах своей книги «Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри» он изложил, как дочь Трампа Иванка рассказала, что прическа отца является результатом пересадки волос.
Как оказалось, после этой процедуры у Трампа образовалась полностью лысая макушка, окруженная волосами по бокам. Чтобы сделать прическу, Трамп зачесывает их и фиксирует гелем или лаком для волос. Иванка раскрыла журналисту и секрет цвета волос ее отца - дело в том, что Дональд пользуется специальным тонирующим средством, но у него не хватает терпения выждать нужное количество времени, поэтому выходит такой оранжевый блонд.
Пользователи, давно шутившие в интернете о стиле президента США, сразу откликнулись на новость новой порцией колкостей:
Некоторые считают, что американский лидер таким образом борется с комплексами:
Пользователь Людмила Тикунова пришла в недоумение, почему у человека с таким материальным достатком возникают проблемы со стилем:
Неудачный апрельский пуск баллистической ракеты КНДР, о котором узнали только в январе
Во время апрельских испытаний северокорейская ракета «Хвасон-12» рухнула на город Токчхон в провинции Пхенан-Намдо. Происшествие случилось 28 апреля, уточнили зарубежные СМИ. Отмечается, что ракета рухнула на территории промышленного комплекса, вызвав значительные разрушения. Официального подтверждения инцидента не поступало. В интернете многие пользователи отметили, что инцидент произошел более полугода назад, но СМИ написали об этом с такой задержкой:
Долго же она летала.— Andre Y. (@Andre_Y_U) 4 января 2018 г.
Передают эстонские корреспонденты.)— Медведев Сергей (@medvedev_sergey) 4 января 2018 г.
В пакете топлива было не меряно, вот она так долго и летала!))))))— Сергей Панюков (@sergey1960r) 4 января 2018 г.
Некоторые пользователи равнодушно отнеслись к новости:
А кто-то считает, что новость является фейком и ей нельзя доверять:
Пожар в доме четы Клинтон
В частном доме Билла и Хиллари Клинтон в штате Нью-Йорк вспыхнул пожар. Оказалось, что огонь охватил постройку, используемую агентами Секретной службы США, которые занимаются охраной семьи. Агенты самостоятельно справились с пожаром. Известно, что сами Клинтон не пострадали и даже не застали происшествие.
Пользователям сети сразу стало интересно, кто же может стоять за пожаром:
ФСБ.хакеры.зеленые человечки?кто?)— Алекс Русский (@alexflex777) 3 января 2018 г.
У некоторых возникло объяснение случившемуся:
Улики сожгли.— Людмила (@DBJdnFsZeB1mKKZ) 3 января 2018 г.
наверное хилари биллу в глаз засветила, что у него искры посыпались)))— Vam69 (@Vam69_) 3 января 2018 г.
Видимо доказательства грязных делишек своих сжигали... ????— Наумов Владимир (@Naumov_1989) 4 января 2018 г.