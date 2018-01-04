В соцсетях сегодня: секрет прически Трампа, падение ракеты КНДР на город и пожар в доме четы Клинтон

ИА «Политика сегодня» публикует самые обсуждаемые темы в социальных сетях в четверг, 4 января.

Секрет прически Трампа раскрыт

Журналист Майкл Вулф раскрыл секрет необычной прически главы США Дональда Трампа. На страницах своей книги «Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри» он изложил, как дочь Трампа Иванка рассказала, что прическа отца является результатом пересадки волос.

Как оказалось, после этой процедуры у Трампа образовалась полностью лысая макушка, окруженная волосами по бокам. Чтобы сделать прическу, Трамп зачесывает их и фиксирует гелем или лаком для волос. Иванка раскрыла журналисту и секрет цвета волос ее отца - дело в том, что Дональд пользуется специальным тонирующим средством, но у него не хватает терпения выждать нужное количество времени, поэтому выходит такой оранжевый блонд.

Пользователи, давно шутившие в интернете о стиле президента США, сразу откликнулись на новость новой порцией колкостей:

Некоторые считают, что американский лидер таким образом борется с комплексами:

Пользователь Людмила Тикунова пришла в недоумение, почему у человека с таким материальным достатком возникают проблемы со стилем:

Неудачный апрельский пуск баллистической ракеты КНДР, о котором узнали только в январе

Во время апрельских испытаний северокорейская ракета «Хвасон-12» рухнула на город Токчхон в провинции Пхенан-Намдо. Происшествие случилось 28 апреля, уточнили зарубежные СМИ. Отмечается, что ракета рухнула на территории промышленного комплекса, вызвав значительные разрушения. Официального подтверждения инцидента не поступало. В интернете многие пользователи отметили, что инцидент произошел более полугода назад, но СМИ написали об этом с такой задержкой:

Долго же она летала. — Andre Y. (@Andre_Y_U) 4 января 2018 г.

Передают эстонские корреспонденты.) — Медведев Сергей (@medvedev_sergey) 4 января 2018 г.

В пакете топлива было не меряно, вот она так долго и летала!)))))) — Сергей Панюков (@sergey1960r) 4 января 2018 г.

Некоторые пользователи равнодушно отнеслись к новости:

А кто-то считает, что новость является фейком и ей нельзя доверять:

Пожар в доме четы Клинтон

В частном доме Билла и Хиллари Клинтон в штате Нью-Йорк вспыхнул пожар. Оказалось, что огонь охватил постройку, используемую агентами Секретной службы США, которые занимаются охраной семьи. Агенты самостоятельно справились с пожаром. Известно, что сами Клинтон не пострадали и даже не застали происшествие.

Пользователям сети сразу стало интересно, кто же может стоять за пожаром:

ФСБ.хакеры.зеленые человечки?кто?) — Алекс Русский (@alexflex777) 3 января 2018 г.

У некоторых возникло объяснение случившемуся:

Улики сожгли. — Людмила (@DBJdnFsZeB1mKKZ) 3 января 2018 г.

наверное хилари биллу в глаз засветила, что у него искры посыпались))) — Vam69 (@Vam69_) 3 января 2018 г.