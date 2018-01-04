Президент Литвы выступила против восстановления работы межправкомиссии с РФ

Президент Литвы Даля Грибаускайте выступает против восстановления деятельности литовско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, культурному, гуманитарному и научно-техническому сотрудничеству.

По ее словам, сейчас восстановление работы комиссии бессмысленно. Нецелесообразность возобновления деятельности двусторонних «комиссий», по мнению Грибаускайте заключается в том, что все вопросы особой важности, касающиеся областей энергетики, торговли и транспорта, решают при участии Евросоюза и это безответственно со стороны национальной безопасности.

Президент Литвы считает, что развитие отношений с Россией в экономической сфере, отделенных от политической сферы, является невозможным. Грибаускайте отметила, что предыдущий опыт Литвы свидетельствует о том, что Россия постоянно использует торговые, энергетические и иные инструменты в качестве средства политического давления на страны.

Работу литовско-российской межправкомиссии «заморозили» в 2012 году. Однако Грибаускайте сообщила о готовности Литвы к сотрудничеству с Россией без предварительных условий, а премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис считает нужным восстановить контакт с властями России в 2018 году.