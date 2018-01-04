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14:50   4 Января 2018
Весь мир
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Стало известно, когда выйдет новейший смартфон iPhone SE 2018

Стало известно, когда выйдет новейший смартфон iPhone SE 2018

Американская компания Apple презентует обновленную версию модели смартфона iPhone SE 2018 уже весной.

Новинку покажут широкой аудитории уже весной. Обновленный SE оснастят компактным 4-дюймовым экраном и мощными «внутренностями».

«Яблочный» смартфон будет обладать 4-ядерным процессором A10 Fusion и двумя гигабайтами ОЗУ. Ряд экспертов полагает, что привычную кнопку Home заменят на сенсорную. Разработчики заверили, что с технической точки зрения SE можно сравнить с моделью iPhone 7. Американская корпорация пока не озвучивала стоимость нового смартфона.

Ранее стало известно, какие смартфоны попали в рейтинг лучших за прошлый год. Лидером стал Samsung Galaxy S8, Honor 9, Xiaomi Red и Huawei Mate 10 Pro.

Автор: Ольга Шпакова
#смартфон #apple #техника #iphone se
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