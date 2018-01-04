Неплательщикам алиментов на Украине запретят садиться за руль

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, позволяющий уменьшить алиментную задолженность и на время запретить вождение автомобиля, а также выезд за границу родителям, которые больше шести месяцев не выплачивают алименты.

Новый закон усиливает защиту прав ребенка посредством усовершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов. Этот закон запретит на какое-то время управление транспортом, выезд за границу, охоту и использование огнестрельного оружия родителям, не оплачивающим алименты больше, чем шесть месяцев.

Также предусматривается новая мера административной ответственности — общественно полезные работы, заключающиеся в выполнении платных работ, которые на свое усмотрение определят местные власти.

На данный момент законодательством предусмотрено взыскание неустойки через суд одним из родителей, когда второй не выплачивает алименты. Предусматривается и уголовная ответственность при неуплате алиментов — исправительные работы до одного года или ограничение свободы на один год, а также исправительные работы сроком до двух лет или ограничение свободы до трех лет.