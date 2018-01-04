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14:33   4 Января 2018
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Эксперты определили идеальный смартфон 2017 года

Эксперты определили идеальный смартфон 2017 года

Эксперты портала 4PDA протестировали около 150 смартфонов, выпущенных в прошлом году и составили рейтинг лучших моделей.

В числе флагманских эксперты назвали эталонным смартфоном Samsung Galaxy S8. Специалисты особо выделяют его надежность биометрической системы защиты — сканера радужной оболочки глаза. Также похвал удостоился интеллектуальный помощник Bixby — он отлично справляется с переводом на другие языки, распознает объекты на фото и ищет ответы в интернете.

Самым лучшим гаджетом в ценовом диапазоне до 25000 рублей назван телефон Honor 9. Его процессор несколько уступает другим моделям в производительности, но даже при таких характеристиках отлично справляется с самыми требовательными играми.

Эксперты определили идеальный смартфон 2017 года

Среди бюджетных смартфонов (до 12 тысяч рублей) лидером назван Xiaomi Red,I Note 4x. Также эксперты проверяли фотокамеры смартфонов. Самыми достойными характеристиками, по их мнению, обладает модель Huawei Mate 10 Pro.

Автор: Ольга Шпакова
#технологии #смартфон #гаджеты #samsung galaxy s8
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