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Украина пытается помешать сотрудничеству России и Daimler — Бальбек

Украина пытается помешать сотрудничеству России и Daimler — Бальбек

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14:26   4 Января 2018
Россия
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Украина пытается помешать сотрудничеству России и Daimler — Бальбек

Украина пытается помешать сотрудничеству России и Daimler — Бальбек

Украина пытается предотвратить сотрудничество между немецким автоконцерном Daimler и Россией, но Министерство иностранных дел Украины не владеет информацией о рынке автомобилей Крыма. Об этом сообщил депутат Госдумы от полуострова Руслан Бальбек.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, как сообщали украинские СМИ 3 января, завил, что немецкие компании, работающие в Крыму несмотря на санкции Евросоюза, ответят за это как политически, так и юридически. Сотрудники министрества заявляли о выявлении фактов использования торговых марок популярных мировых брендов и предоставления полного набора услуг и гарантийных работ в дилерских центрах.

Бальбек считает, что заявление Климкина является голословным. По его словам, Украина решила уколоть Крым «мерседесовской звездой», но все тщетно. В Крыму находятся в продаже автомобили Mercedes, но ближе всего официальный дилер, расположенный в Краснодаре. Однако, сервисы в салонах Крыма, где продаются автомобили Mercedes, выполняют весь спектр работ, необходимых для поддержки этой техники в надлежащем состоянии. Автоконцерн Daimler в декабре сообщил о том, что на полуострове Крым соблюдают санкции и там не имеется официальных партнеров в сфере продажи и обслуживания.

Украина пытается помешать сотрудничеству России и Daimler — Бальбек

Речь идет о западных санкциях, запрещающих компаниям, которые находятся под юрисдикцией Евросоюза, приобретать и увеличивать долю в недвижимости, находящейся в Крыму или Севастополе. Иначе говоря, финансирование компаний Крыма и Севастополя, создание там совместных предприятий и инвестиционные услуги по сделкам такого рода — запрещены. Это касается и туристической деятельности.

Крым стал частью России после мартовского референдума в 2014 году, когда 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав РФ. Страны Запада ввели санкции против полуострова, включая запрет на торговлю и финансовые операции. Президент России Владимир Путин считает вопрос Крыма окончательно закрытым.

Автор: Олег Королев
#украина #крым #климкин #бальбек
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