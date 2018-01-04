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14:17   4 Января 2018
Весь мир
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Бездомный украл почти полмиллиона евро из аэропорта Шарль-де-Голль

Бездомный украл почти полмиллиона евро из аэропорта Шарль-де-Голль

Об этом информирует издание Parisien. Ранее сообщалось, что ему удалось вынести 300 тысяч.

Как писали СМИ, на записях с видеокамер видно, что бездомный обследовал мусорные баки неподалеку от офиса компании Loomis, которая занимается операциями с наличными денежными средствами. Спустя какое-то время он увидел, что дверь компании не заперта и проник туда. Спустя несколько минут он вышел оттуда с двумя большими пакетами, в которых находились деньги. В Loomis не досчитались 490 тысяч евро.

Следователям удалось установить, что деньги украл выходец из Северной Африки. Предположительно, он может находиться в Бельгии или другой близлежащей стране, откуда мог вернуться на родину.

Накануне сообщалось, что в аэропорту Амстердама отменили 176 рейсов из-за неблагоприятной для полетов погоды.

Автор: Ольга Шпакова
#происшествия #париж #шарль де голль #кража
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