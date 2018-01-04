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13:58   4 Января 2018
Весь мир
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В сети появился первый тизер нового кроссовера Datsun Cross

В сети появился первый тизер нового кроссовера Datsun Cross

Японская компания Datsun работает над выпуском своего первого кросссовера.

В сети появился официальный тизер товарной версии нового Datsun Cross. Из показанных кадров следует, что новинка получит агрессивную переднюю частью кузова с большой радиаторной решеткой, стильную головную оптику со светодиодными ДХО и высокорасположенные «противотуманки».

Также Datsun Cross порадует автолюбителей высоким клиренсом, рейлингами на крыше, пластиковым защитным обвесом, расширителями колесных арок и крупным спойлером сзади. Новая модель будет выполнена на платформе от минивэна Datsun Go+ и будет обладать семью посадочными местами. Машину оснастят 1,2-литровым бензиновым мотором. Также сообщалось, что Datsun Cross будет доступен с приводом только на передние колеса.

Ранее стало известно, что агентство «АВТОСТАТ» составило топ наиболее популярных иномарок среди жителей столицы. Первое место рейтинга занял Ford Focus.

Автор: Ольга Шпакова
#япония #авто #весь мир #datsun #кросссовер
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