Иванка Трамп раскрыла тайну прически отца

Необычная прическа президента США Дональда Трампа стала результатом его борьбы с облысением.

Об этом в своей новой книге «Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри» рассказал американский журналист Майкл Вулф, сообщает «Газета.Ru». Он также отметил, что информацию о шевелюре американского главы получил от его дочери Иванки Трамп. Девушка сообщила о том, что отец согласился на процедуру пересадки волос, которая для него закончилась не совсем удачно. Теперь политику приходится прикрывать абсолютно лысую макушку начесом из оставшихся волос.

Странный цвет шевелюры Трампа, отметил Вулф, получается в результате окрашивания волос не очень качественными средствами, цвет которых зависит от длительности нанесения. Так как у главы США мало времени, его волосы после окрашивания становятся цвета «оранжевый блонд».